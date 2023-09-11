Кремль подтвердил визит Ким Чен Ына в РФ по приглашению Путина 11 сентября, 14:30 Ким Чен Ин и Путин (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Об этом сообщил Кремль в понедельник, 11 сентября.

В Кремле заявили, что визит состоится «в ближайшие дни».

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков примерно час назад отказался комментировать сообщения о визите Ким Чен Ына в РФ.

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«Мне по-прежнему нечего вам сказать по этой теме», — говорил он.

Визит состоится на фоне сообщений СМИ о готовности КНДР предоставить России оружие и боеприпасы для продолжения полномасштабной войны против Украины. Financial Times писала, что Ким Чен Ын готов заключить с Путиным такое соглашение, а в обмен Северная Корея может получить зерно, нефть, военные технологии или валюту.

КНДР одна из немногих стран, которые открыто поддерживают развязанную Россией полномасштабную войну против Украины. Ким Чен Ын называл ее «священной борьбой» и заявлял о желании строить «сильное государство» вместе с Путиным.

В конце июля глава Минобороны Сергей Шойгу ездил в Северную Корею на фоне трудностей с вооружением. В январе генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил: КНДР передавала ракеты и снаряды так называемой ЧВК Вагнера.