Ким Чен Ын предложил Трампу подготовить новую встречу - Белый дом

Ким Чен Ын и Дональд Трамп готовятся к новой встрече

Президент США Дональд Трамп получил письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с просьбой о новых переговорах, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, в "очень теплом и позитивном" письме глава северокорейского режима предлагает запланировать следующую встречу между двумя лидерами, передает Reuters.

Сара Сандерс сказала, что Белый дом "уже находится в процессе координации" второй встречи, но отказался предоставить дополнительную информацию о времени или месте.

Представитель Белого дома добавила, письмо демонстрирует "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова". Тому подтверждение - военный парад в Пхеньяне, который впервые за последние годы прошел без демонстрации межконтинентальных баллистических ракет.

Напомним, что советник по вопросам нацбезопасности президента Южной Кореи заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын хочет реализовать денуклеаризацию Северной Кореи до завершения первого президентского срока Дональда Трампа.

12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР. Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении " полной денуклеаризации Корейского полуострова".