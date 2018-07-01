01 июля 2018, воскресенье

Ким Чен Ын попросил Китай досрочно снять санкции с КНДР - СМИ

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Просьба была оглашена в ходе июньского визита Ким Чен Ына в Китай

Просьба была оглашена в ходе июньского визита Ким Чен Ына в Китай

Лидер КНДР Ким Чен Ын обратился к главе КНР Си Цзиньпину с просьбой ускорить снятие экономических санкций с Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японскую газету Yomiuri. 

Отмечается, что просьба была оглашена в ходе июньского визита лидера КНДР в Китай.

Ким Чен Ын заявил, что данному решению должно способствовать успешное достижение договоренностей с США во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре.

Сообщается, что в ответ на просьбу китайский руководитель заверил Ким Чен Ына, что "приложит максимум усилий" к снятию санкций.

Вместе с тем, как неоднократно подчеркивали США, Япония и Южная Корея, снятие санкций с Пхеньяна возможно только после полной денуклеаризации КНДР.

Напомним, 22 июня президент США Дональд Трамп на год продлил действие санкций против Северной Кореи.

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