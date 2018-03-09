Ким Чен Ын пообещал свернуть ядерную программу КНДР

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До мая должна пройти встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа

До мая должна пройти встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР во время переговоров с представителями Южной Кореи пообещал приостановить ракетные испытания и начать денуклеаризацию страны.

Трамп также подтвердил, что начинается подготовка к личной встрече президента США и лидера КНДР.

"Ким Чен Ын говорил о денуклеаризации с представителями Южной Кореи, а не просто о приостановке. Также, никакие ракетные испытания не будут проводится в этом время. Переговоры принесли большой прогресс, но санкции остануться в силе до заключения соглашения. Начинаем планировать встречу!", - написал Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп согласился провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

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