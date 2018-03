Ким Чен Ын пообещал свернуть ядерную программу КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР во время переговоров с представителями Южной Кореи пообещал приостановить ракетные испытания и начать денуклеаризацию страны.

Трамп также подтвердил, что начинается подготовка к личной встрече президента США и лидера КНДР.

"Ким Чен Ын говорил о денуклеаризации с представителями Южной Кореи, а не просто о приостановке. Также, никакие ракетные испытания не будут проводится в этом время. Переговоры принесли большой прогресс, но санкции остануться в силе до заключения соглашения. Начинаем планировать встречу!", - написал Трамп.

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned!