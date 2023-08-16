Ким Чен Ын написал письмо Путину, пообещав укреплять связи с Россией 16 августа, 11:56 Ким Чен Ын (Фото:KCNA via REUTERS)

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын в письме диктатору Владимиру Путину пообещал укреплять отношения с Россией, чтобы их страны могли продолжать «разбивать произвол и гегемонию империалистов».

Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на сообщение Корейского центрального информационного агентства (KCNA).

Речь идет о письме от 15 августа — в годовщину освобождения Кореи от японского колониального господства. Ким Чен Ын написал Путину, что отношения Пхеньяна и Москвы и «в дальнейшем будут развиваться до уровня долгосрочных стратегических отношений». По его версии, две страны «полностью демонстрируют свою непобедимость и мощь» в борьбе против «империалистов».

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«Это стало последним признаком того, что Пхеньян и Москва углубляют свои связи», — пишет WP, комментируя слова северокорейского диктатора.

Путин в своем письме Ким Чен Ыну заявил, что Россия будет укреплять двустороннее сотрудничество во всех сферах «на благо двух народов, а также для обеспечения стабильности и безопасности Корейского полуострова и всей Северо-Восточной Азии».

В то же время в письмах диктаторов не говорится о продаже оружия, хотя Ким отметил «воинственную дружбу и солидарность, установленную между армиями и народами» стран. В то же время в Госдепе США и Белом доме видят признаки того, что Москва хочет договориться с Пхеньяном о его поставках и предоставлении боеприпасов.

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26 июля глава минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл в КНДР, где встретился со своим коллегой Кан Сун Намом и Ким Чен Ыном.

В январе генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Северная Корея передавала ракеты и снаряды ЧВК Вагнера для войны против Украины.

