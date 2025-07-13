КНДР пообещала безоговорочную поддержку агрессивных действий РФ против Украины

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР безоговорочно поддерживать все действия российского руководства, направленные на «решение украинского конфликта».

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейское агентство KCNA.

Заявление прозвучало 12 июля во время встречи Кима с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в городе Вонсан. Стороны договорились о дальнейшей реализации положений договора о стратегическом партнерстве, подписанного в июне 2024 года.

Этот документ, в частности, содержит пункт о «взаимной обороне», что формализует военное сотрудничество между государствами. По словам Кима, КНДР «будет поощрять все действия Кремля для устранения причин украинского кризиса».

После подписания договора между российским диктатором Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном обе страны существенно усилили военное сотрудничество. Как сообщают СМИ, КНДР уже отправила тысячи военных для участия в войне против Украины на стороне РФ. В ближайшие месяцы Пхеньян якобы планирует передать до 30 тысяч солдат.

Ранее Лавров заявил, что участие северокорейских военных в боях на территории Курской области свидетельствует о «братской дружбе» между обоими режимами.