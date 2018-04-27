Ким Чен Ын пообещал не будить президента Южной Кореи по утрам ядерными испытаниями

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал, что больше не будет будить президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина ракетными запусками, которые северокорейская сторона обычно проводила ранним утром.

Как сообщает The Telegraph, так Ким Чен Ын прокомментировал ракетные испытания, проводимые КНДР.

"Я буду следить за тем, чтобы не будить вас рано", - пошутил Ким Чен Ын.

СМИ отнесли это заявление к обещанию Пхеньяна прекратить ядерные испытания.

Издание отмечает, что до этого северокорейский лидер казался несколько напряженным. Однако после того, как пересек демаркационную линию и вступил на территорию Южной Кореи, он расслабился.

После двухчасовых переговоров был объявлен перерыв на обед. Ким Чен Ын отправился на северокорейскую сторону деревни Пханмунджом.

Ранее в демитализированной зоне состоялась историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи.