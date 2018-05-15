Ким Чен Ын отменил встречу с лидерами Южной Кореи

В Северной Корее снова видят угрозы

Северная Корея отменила переговоры высокого уровня с южной стороной, назначенные на 16 мая, из-за военных маневров США и Южной Кореи.

Об этом пишет BBC со ссылкой на сообщение северокорейских государственных СМИ.

Официальное агентство KCNA заявило, что учения американских и южнокорейских военных были "провокацией".

В свою очередь организаторы настаивают на том, что такие маневры используются исключительно для оборонных целей, и они основываются на взаимном оборонном соглашении, подписанном в 1953 году.

Также Пхеньян угрожает срывом исторического саммита между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, который должен состояться 12 июня.

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Напомним, встреча руководства Северной и Южной Кореи должна была состояться в приграничном городке Пханмунджом на линии разграничения двух Корей. Именно здесь 27 апреля уже состоялся исторический саммит лидеров обоих государств. Поэтому новость об отмене встречи Пхеньяном может стать предупреждением в целом об отмене нормализации в отношениях двух Корей.

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Речь идет о маневрах Max Thunder, которые состоялись 11 мая при участии около 100 боевых самолетов (бомбардировщиков B-52 и реактивных самолетов F-15K).