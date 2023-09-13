Выпил за здоровье Путина. Ким Чен Ын на встрече с российским диктатором пожелал ему «победы» в войне 13 сентября, 14:34 Ким Чен Ын (Фото:Кадр из видео/РИА Новости)

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын во время визита в Россию выразил уверенность в «победе» оккупационной армии РФ в ее агрессивной войне против Украины и выпил за здоровье российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщают пропагандистские российские издания Интерфакс, РИА Новости, ТАСС.

«Глубоко убежден, что героическая российская армия и народ блестяще унаследуют традицию победы, уверенно продемонстрируют бесценные достоинство и честь на фронтах СВО (так в России называют войну против Украины, — ред.) в построении сильного государства», — заявил Ким Чен Ын, произнося тост на обеде во время визита в РФ.

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«Уверены в том, что российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, которое претендует на гегемонию и имеет экспансионистские иллюзии, и [одержит победу в борьбе] за создание стабильной обстановки для развития», — добавил он.

Путин предложил тост «за благополучие и процветание народов России и КНДР и дальнейшее укрепление сотрудничества», в ответ на это Ким Чен Ын произнес тост за здоровье Путина, всех присутствующих товарищей и «за новые победы России».

Ким Чен Ын въехал на территорию России рано утром во вторник, 12 сентября.

Визит происходит на фоне сообщений СМИ о готовности КНДР передать России оружие и боеприпасы для продолжения полномасштабной войны против Украины. Financial Times писала, что Ким Чен Ын готов заключить с Путиным такое соглашение, а в обмен Северная Корея может получить зерно, нефть, военные технологии или валюту.

США уже предупредили, что, если передача оружия состоится, Россию и КНДР будут ждать новые санкции.

КНДР — одна из немногих стран, которые открыто поддерживают развязанную Россией полномасштабную войну против Украины. Ким Чен Ын называл ее «священной борьбой» и заявлял о желании строить «сильное государство» вместе с Путиным.

В конце июля глава минобороны России Сергей Шойгу ездил в Северную Корею на фоне трудностей с вооружением. В январе генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что КНДР передавала ракеты и снаряды так называемой ЧВК Вагнера.