Ким Чен Ын хочет провести еще один саммит с Трампом в ближайшее время

Ким Чен Ын рассчитывает на еще одну встречу с Трампом в ближайшее время

Лидер КНДР Ким Чен Ын хочет в ближайшее время провести еще один саммит с президентом США Дональдом Трампом, чтобы ускорить денуклеаризацию.

Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин после возвращения из Пхеньяна, сообщает Reuters.

"Председатель Ким выразил желание быстро завершить денуклеаризацию и сфокусироваться на экономическом развитии. Он надеется, что новый саммит с Трампом состоится в ближайшем будущем, чтобы ускорить процесс денуклеаризации", - сказал южнокорейский президент.

В то же время, по его словам, одной из ключевых целей является формальное завершение Корейской войны 1950-1953 годов.

Южная Корея хочет совместно с США объявить о формальном завершении Корейской войны до конца 2018 года. По словам Муна, он обсудит этот вопрос с Трампом на Генассамблее ООН на следующей неделе.

"Это будет политическая декларация, которая станет отправной точкой для мирных переговоров. Подписание мирного договора и нормализация отношений Северной Кореи и США произойдут после полной денуклеаризации КНДР", - сказал Мун Чжэ Ин.

18 сентября в столицу КНДР Пхеньян с трехдневным визитом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Во время совместного с главой КНДР Ким Чен Ыном саммита были подписаны нескольких договоров, благодаря которым в отношениях двух стран наступит "новая эра".

Кроме того, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились разморозить переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова, которые ранее застопорились.

Также министры обороны двух Корей подписали всеобъемлющее соглашение в военной сфере, которое направлено на снижение напряженности между двумя странами и предотвращение случайных столкновений.