Ким Чен Ын "дал слово" соблюдать соглашение по денуклеаризации - МИД Южной Кореи

Глава МИД Южной Кореи Кан Ген Хва заявила, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын "дал слово" соблюдать соглашение по денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает телеканал CBS News.

"Его обещание очень ценно, потому что это первый раз, когда слова исходят от самого верховного лидера КНДР", - сказала министр.

Она также добавила, что была очень удивлена решением президента США Дональда Трампа о встрече с северокорейским лидером. По ее словам, это "очень смелое решение", которое демонстрирует намерение Трампа "разрешить проблему раз и навсегда".

Ранее сообщалось, что Трамп подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая.

5 марта Ким Чен Ын провел встречу со специальными посланниками из Южной Кореи, которые прибыли в Пхеньян ради урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Пхеньяна.

По словам южнокорейских представителей, КНДР согласилась приостановить ядерные испытания и начать прямые переговоры с США. Север дал понять, что откажется от ядерного оружия, если будут устранены военные угрозы в отношении страны, и он получит гарантии безопасности.

Президент Трамп уже согласился провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.