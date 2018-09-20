20 сентября 2018, четверг

Ким Чен Ын через президента Южной Кореи передал послание для Трампа

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Ким Чен Ын передал послание для Трампа

Ким Чен Ын передал послание для Трампа

Лидер КНДР Ким Чен Ын передал послание для президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин после саммита в Пхеньяне, сообщает Yonhap.

Южнокорейский лидер на следующей неделе отправится в США, где примет участие в заседании Генассамблеи ООН. А 24 сентября у Мун Чжэ Ина запланирована двухсторонняя встреча с Трампом.

По словам Мун Чжэ Ина, мирное соглашение с Северной Корей будет подписано, когда полностью завершится процесс ​денуклеаризации. Он подчеркнул, что хочет сотрудничать с КНДР по этому вопросу.

18 сентября в столицу КНДР Пхеньян с трехдневным визитом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Во время совместного с главой КНДР Ким Чен Ыном саммита были подписаны нескольких договоров, благодаря которым в отношениях двух стран наступит "новая эра".

Кроме того, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились разморозить переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова, которые ранее застопорились.

Также министры обороны двух Корей подписали всеобъемлющее соглашение в военной сфере, которое направлено на снижение напряженности между двумя странами и предотвращение случайных столкновений.

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