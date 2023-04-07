Киевсовет хочет расторгнуть договор аренды с посольством РФ в Киеве 7 апреля, 10:55 Киевсовет хочет расторгнуть договор аренды с посольством РФ в Киеве (Фото:Facebook / RusEmbassyUkraine)

На сайте Киевского городского совета появился проект решения о расторжении договора аренды земельного участка с посольством РФ в Украине.

«Проект решения Киевского городского совета… О расторжении договора аренды земельного участка площадью 0,3984 га на Воздухофлотском проспекте, 27 в Соломенском районе г. Киева, заключенного между Киевским городским советом и Посольством рф в Украине № 72−5-00076 от 05.10.1999 года», — говорится в документе.

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Также сказано, что проект находится на рассмотрении комиссии.

Пресс-служба партии Слуга народа сообщила, что Киевский городской совет по инициативе Слуги народа может забрать земельный участок у посольства РФ.

По словам депутата Лилии Пашинной, фракция в Киевском горсовете инициировала расторжение договора аренды земли, предоставленной посольству РФ, и будет инициировать национализацию помещения посольства.

Пашинна напомнила, что такое решение обусловлено заявлением МИД Украины о расторжении дипломатических отношений с РФ, а также полномасштабным вторжением России в Украину.