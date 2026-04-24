Об этом заявил бывший старший сотрудник разведки США, старший научный сотрудник Атлантического совета Джон Сайфер (John Sipher) во время своего выступления на 18-м ежегодном Киевском форуме по безопасности на тему «Мрак или рассвет: есть ли свет впереди?».

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«Когда мы говорим о том, что будет с Путиным или после него, я думаю, нам следует учитывать одно: что бы ни случилось с Россией, если этот аппарат безопасности, этот аппарат КГБ не будет ликвидирован, у нас и впредь будет эта непрекращающаяся война против Запада. Это не только кинетическая война, это убийства, подрывная деятельность, атаки и переговоры, которые используются как поле боя. Этому стоит поучиться у наших российских агентов, которые последовательно говорят нам, что система является злом и должна быть уничтожена», — сказал он.

Сайфер, который в течение трех десятилетий руководил американской разведывательной сетью, в том числе и в России, отметил — российские агенты США утверждали, что «чекистская система и службы безопасности — это зло».

«Люди шпионят по разным причинам: эго, деньги, месть и т. д. Но в россиянах, которые работали на нас, было что-то уникальное. Во-первых, часто это были самые лучшие и самые умные. Это не были пьяницы или бабники. Это были люди, которые верили в систему и пробивались наверх, пока не осознавали, что она гнилая и злая, и они хотели с этим что-то сделать. Тогда они обращались к нам. Некоторое количество таких людей соглашалось шпионить для нас, и почти все они говорили одно и то же: «Чекистская система и спецслужбы — это зло, и Россия никогда не станет нормальной страной, пока это не будет уничтожено», — заявил он.

Комментируя стратегию США, Cайфер высказал мнение, что Вашингтону стоило «удвоить усилия в Украине против российской агрессии», вместо того чтобы отвлекаться на военную операцию против Ирана. По его убеждению, США «тратят оружие против Ирана без какой-либо стратегической выгоды».

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Комментируя деятельность президента Дональда Трампа, Сайфер назвал его «плохим игроком» и призвал не пытаться убедить его логическими аргументами.

«Он поддержит победителя. Если он увидит, что здесь побеждают, он захочет к этому присоединиться. Но я бы не пытался его убеждать, потому что не считаю его очень умным», — заявил он.

Киевский форум по безопасности (Kyiv Security Forum, KSF) — ежегодное международное мероприятие, основанное в 2007 году по инициативе Фонда «Открой Украину» (Open Ukraine) Арсения Яценюка. В этом году он проходит 23−24 апреля.