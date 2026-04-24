РФ изменится только после демонтажа путинско-чекистской системы — бывший руководитель разведсети США
Джон Сайфер ранее, в течение трех десятилетий руководил американской разведывательной сетью, в том числе и в России (Фото: ksf.openukraine.org)
Война страны-агрессора РФ против Запада носит постоянный и системный характер, а смена режима диктатора Владимира Путина без ликвидации аппарата спецслужб не положит конец попыткам Кремля дестабилизировать демократический мир.
Об этом заявил бывший старший сотрудник разведки США, старший научный сотрудник Атлантического совета Джон Сайфер (John Sipher) во время своего выступления на 18-м ежегодном Киевском форуме по безопасности на тему «Мрак или рассвет: есть ли свет впереди?».
«Когда мы говорим о том, что будет с Путиным или после него, я думаю, нам следует учитывать одно: что бы ни случилось с Россией, если этот аппарат безопасности, этот аппарат КГБ не будет ликвидирован, у нас и впредь будет эта непрекращающаяся война против Запада. Это не только кинетическая война, это убийства, подрывная деятельность, атаки и переговоры, которые используются как поле боя. Этому стоит поучиться у наших российских агентов, которые последовательно говорят нам, что система является злом и должна быть уничтожена», — сказал он.
Сайфер, который в течение трех десятилетий руководил американской разведывательной сетью, в том числе и в России, отметил — российские агенты США утверждали, что «чекистская система и службы безопасности — это зло».
«Люди шпионят по разным причинам: эго, деньги, месть
Комментируя стратегию США, Cайфер высказал мнение, что Вашингтону стоило «удвоить усилия в Украине против российской агрессии», вместо того чтобы отвлекаться на военную операцию против Ирана. По его убеждению, США «тратят оружие против Ирана без какой-либо стратегической выгоды».
Комментируя деятельность президента Дональда Трампа, Сайфер назвал его «плохим игроком» и призвал не пытаться убедить его логическими аргументами.
«Он поддержит победителя. Если он увидит, что здесь побеждают, он захочет к этому присоединиться. Но я бы не пытался его убеждать, потому что не считаю его очень умным», — заявил он.
Киевский форум по безопасности (Kyiv Security Forum, KSF) — ежегодное международное мероприятие, основанное в 2007 году по инициативе Фонда «Открой Украину» (Open Ukraine) Арсения Яценюка. В этом году он проходит 23−24 апреля.