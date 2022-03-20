Российская кампания по захвату Киева и крупных городов потерпела неудачу — Институт изучения войны 20 марта, 20:10 Цей матеріал також доступний українською Небо над Киевом после российского удара, 17 марта 2022 года (Фото:REUTERS / Gleb Garanich)

Российской армии не хватило сил для взятия Киева, Харькова, Одессы и других крупных городов, сообщают американские военные эксперты из института изучения войны (ISW).

Кампания по захвату крупных городов Украины войсками РФ провалилась. Кульминацией первоначальной российской кампании стало создание тупиковой ситуации, отметили в ISW. По данным экспертов, российские силы окапываются на периферии Киева и других местах, пытаясь укрепить политический контроль над оккупированными ими территориями.



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Эксперты считают, что тупик, скорее всего, будет очень жестоким и кровавым, особенно если он затянется. Тупик — это не перемирие и не прекращение огня, это состояние войны, при котором каждая сторона проводит наступательные операции, не меняющие обстановки. Эти операции могут быть очень разрушительными и привести к огромным жертвам, считают в ISW.

Там считают, что если война в Украине зайдет в тупик, российские силы продолжат бомбить и обстреливать украинские города, опустошая их и убивая мирных жителей. Россияне могут надеяться сломать волю украинцев продолжать боевые действия в таких обстоятельствах, продемонстрировав неспособность Киева изгнать российские войска. Однако эксперты уверены, что в этом оккупанты терпят неудачу.

Институт также считает, что россияне отказались от планов нападения на Одессу по крайней мере в ближайшее время.

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