После деоккупации. Украинские власти рассказали представителям Конгресса США, когда будут готовы подписать мирное соглашение с РФ 26 июля, 19:24 Белый дом пока не готов передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, но ситуация может измениться (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Украинские власти хотят заключить мирное соглашение с россиянами после деоккупации временно захваченных Россией территорий. Об этом сообщил глава комитета Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам Адам Смит в комментарии Politico.

По словам Смита, о планах по мирному соглашению он узнал от украинских официальных лиц, в том числе президента Владимира Зеленского, во время визита в Киев.

«Следующие три-шесть недель будут иметь решающее значение», — сказал он.

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Смит также сказал, что администрация президента США Джо Байдена пока не готова передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, но ситуация может измениться.

«Если россияне продолжат совершать то, что равнозначно геноциду, насильственно изымать детей и убивать людей, не согласных с их правлением, это повышает ставки и создает другую ситуацию. Администрация не готова сделать это на данный момент, но есть веские аргументы. В какой-то момент это может измениться», — подчеркнул он.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не будет поставлять Украине ракеты дальностью 300 километров для РСЗО HIMARS.

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