После деоккупации. Украинские власти рассказали представителям Конгресса США, когда будут готовы подписать мирное соглашение с РФ

26 июля, 19:24
Белый дом пока не готов передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, но ситуация может измениться (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Белый дом пока не готов передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, но ситуация может измениться (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Украинские власти хотят заключить мирное соглашение с россиянами после деоккупации временно захваченных Россией территорий. Об этом сообщил глава комитета Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам Адам Смит в комментарии Politico.

По словам Смита, о планах по мирному соглашению он узнал от украинских официальных лиц, в том числе президента Владимира Зеленского, во время визита в Киев.

«Следующие три-шесть недель будут иметь решающее значение», — сказал он.

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Смит также сказал, что администрация президента США Джо Байдена пока не готова передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, но ситуация может измениться.

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«Если россияне продолжат совершать то, что равнозначно геноциду, насильственно изымать детей и убивать людей, не согласных с их правлением, это повышает ставки и создает другую ситуацию. Администрация не готова сделать это на данный момент, но есть веские аргументы. В какой-то момент это может измениться», — подчеркнул он.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не будет поставлять Украине ракеты дальностью 300 километров для РСЗО HIMARS.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Киев Российская агрессия Деоккупация Крыма Деоккупация Донбасса

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