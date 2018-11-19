Киев прокомментировал решение ЕС относительно "разблокирования" Азовского моря

Официальный Киев приветствует решение Европейского Союза о введении в ближайшее время конкретных мер в связи с агрессией РФ в Азовском море.

"Благодарны министрам иностранных дел стран ЕС за неизменную поддержку. Важно, что проблема российской агрессии, в частности в бассейне Азовского моря, не оставляет повестки дня Европы", - заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

Благодарны министрам иностранных дел стран ЕС за неизменную поддержку. Важно, что проблема российской агрессии, в частности в бассейне Азовского моря, не оставляет повестки дня Европы. #FAC - Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 19 ноября 2018 г.

Президент Петр Порошенко подчеркнул, что на сегодняшнем заседании Совета ЕС по иностранным делам "впервые обсудили вопросы агрессивных действий России в Азовском море".

По его словам, страны ЕС для поддержки Украины в противодействии российской агрессии одобрили инициативу по усилению помощи на социально-экономическое развитие украинского Приазовья.

"Высоко ценю твердую позицию Совета ЕС по осуждению незаконных выборов на временно оккупированных Россией территориях Донбасса и готовности ввести дополнительные санкции за циничное нарушение Минских договоренностей и суверенитета Украины", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, что 19 ноября высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Фредерика Могерини анонсировала принятие конкретных мер за "чрезмерные инспекции" РФ украинских и европейских судов в Азовском море.

С апреля 2018 года Россия начала устраивать провокации в Азовском море, задерживая для необоснованных проверок суда, направляющиеся в порты Бердянска и Мариуполя во время их прохода через Керченский пролив.

При этом агрессивные действия российской стороны противоречат международному договору, согласно которому Азовское море является водами внутреннего пользования как для Украины, так и для РФ, и его могут свободно использовать обе страны.

В связи с этим Украина ведет переговоры с ЕС и США о введении санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря.

Кроме того, СНБО утвердил комплекс мер по защите национальных интересов в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе.