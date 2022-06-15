Пентагон: Киев получит боевые вертолеты от Словакии и артиллерию от Канады, Польши и Нидерландов 15 июня, 21:21 Цей матеріал також доступний українською Министр обороны США Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Словакия передаст Киеву боевые вертолеты Ми-17 и боеприпасы, а Канада, Польша и Нидерланды отправят в Украину артиллерию. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины.

«Я также хочу поблагодарить Словакию, которая объявила о значительном пожертвовании вертолетов серии Mи и срочно необходимых ракетных боеприпасов», — сказал Остин во время брифинга.

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Он добавил, что Канада, Польша и Нидерланды, а также другие страны намерены передать Украине артиллерию и боеприпасы.

Министр обороны Канады Анита Ананд уточнила, что ее страна передаст Украине 10 сменных стволов для гаубиц M777 в рамках новой военной помощи на сумму 9 млн канадских долларов, пишет Reuters.

«Мы будем продолжать круглосуточно работать, чтобы предоставить Украине всестороннюю военную помощь, необходимую ей для защиты своего суверенитета и безопасности», — сказала она.

Ранее о пакете помощи Украине от США на сумму около 1 миллиарда долларов сообщил американский президент Джо Байден.

Также глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт говорила, что Берлин передаст Киеву три системы РСЗО Mars II.

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