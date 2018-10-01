Киев озвучил дальнейшие шаги в случае отказа Венгрии отзывать своего консула из Берегово

Беца: Мы сами можем принять решение о том, что венгерский консул должен покинуть территорию Украины

В случае отказала Венгрии отзывать своего консула из Берегово Закарпатской области после скандала с выдачей украинцам венгерских паспорта, Киев сам предложит иностранному дипломату покинуть территорию Украины.

Об этом сообщила спикер украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца, пишет Интерфакс-Украина.

"Украинская позиция всегда была последовательной и четкой. Украинская сторона сама предложила венгерской отозвать консула в Берегово в связи с нарушением им Венской конвенции о консульских сношениях и законодательства Украины. Если они не отзовут, то мы сами примем решение о том, что он должен покинуть территорию Украины и прекратить деятельность в Украине", - сказала она.

Ранее в МИД Венгрии подтвердили, что не будут сами отзывать своего консула в связи с "паспортным скандалом".

В Украине поднялся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.

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В Министерстве иностранных дел Украины пообещали проверить это видео. А глава ведомства Павел Климкин заявил, что если эта информация подтвердится, то МИД примет решение о высылке консула Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о попытках запугать закарпатских венгров и пригрозил еще более усложнить евроинтеграцию Украины.

Позже стало известно, что министр Сийярто попал в базу сайта Миротворец. Причиной внесения венгерского министра в "чистилище" стало "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Прямые угрозы вооруженным вторжением в Украину".

В МИД Венгрии заявили, что внесение Сийярто в базу Миротворца свидетельствует про "антивенгерские атаки" в Украине.