«Четко понимаем алгоритм взаимодействия». Украина ожидает визит Штайнмайера и Шольца — Офис президента 12 мая, 17:09 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц и Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Украина ожидает визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Олафа Шольца.

Война России против Украины — главные события 12 мая

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига на брифинге.

"Мы четко понимаем алгоритм взаимодействия, и мы ожидаем дальнейших визитов немецких лидеров - и президента, и канцлера в Киев", - сказал он.

Видео дня

Сибига напомнил, что Зеленский провел телефонные переговоры и со Штайнмайером, и с Шольцом.

«Отдельно хочу подчеркнуть усиление динамики наших отношений с Германией. У президента состоялся телефонный разговор с президентом Штайнмайером, после этого президент Украины принял в Киеве президента Бундестага, принял министра иностранных дел, и вчера состоялся телефонный разговор с федеральным канцлером Шольцом. Это очень важно», — сказал он.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что информация о «нежелании» Киева принять Штайнмайера "мешает" визиту его самого в Украину.

Президент Владимир Зеленский говорил, что ни президент Германии, ни его офис официально не обращались к Киеву по поводу визита в Украину. Замглавы ОП Андрей Сибига заявил, что информация о нежелании Украины принять президента Штайнмайера была «протокольным недопониманием».



12 апреля таблоид Bild со ссылкой на источники сообщил, что президент Владимир Зеленский не захотел встречаться со Штайнмайером в Киеве из-за тесных связей последнего с Россией. Позже Штайнмайер заявил, что был готов приехать в Киев вместе с коллегами из Польши и стран Балтии, но, по его словам, «в Киеве этого не хотели».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.