МИД Украины назвал заявления Путина о Зеленском «проявлением глубоко укорененного антисемитизма» 5 сентября, 19:39 Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Спикер украинского МИД Олег Николенко резко осудил заявления российского диктатора Владимир Путин о еврейском происхождением президента Украины Владимира Зеленского.

«Хроническая фиксация Путина на этническом происхождении украинского президента является очередным проявлением глубоко укорененного антисемитизма российских элит», — пишет Николенко в Facebook.

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Спикер МИД также призывал мир решительно осудить антисемитские высказывания российского президента.

«В современном мире не должно быть места ненависти по этническому признаку», — подчеркнул он.

Ранее в этот день Путин разразился порцией пропаганды о еврейском происхождении Зеленского. Диктатор заявил, что «западные кураторы поставили во главе современной Украины этнического еврея», чтобы «прикрыть античеловеческую сущность» Киева. Он также сказал, что «этнический еврей прикрывает героизацию нацизма».

Это не первое антисемитское заявление диктатора РФ. В июне 2023 года Путин заявил, якобы со ссылкой на своих «друзей-евреев», что Зеленский «не еврей, а позор еврейского народа».

Тогда главный раввин Украины Моше Реувен Асман ответил кремлевскому диктатору, что гордится президентом Зеленским.