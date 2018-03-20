Киев отреагировал на заявления Венгрии о воинской части в Берегово и претензии к закону об образовании

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В украинском МИД назвали заявления Венгрии манипуляционными

В украинском МИД назвали заявления Венгрии манипуляционными

Венгрия манипулирует в своих заявлениях с требованием отложить закон Украины об образовании до 2023 года,  заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

В своем Twitter он подчеркнул, что Кабмин уже утвердил законопроект о продлении переходного периода до 2023 года, а Венецианская комиссия дала свои рекомендации по усовершенствованию закона.

Украинский дипломат также прокомментировал заявление Венгрии с критикой планов Украины возобновить работу воинской части в Берегово Закарпатской области.

"Своими заявлениями Венгрия играет на руку России. Между тем, в обход санкций ЕС и НАТО, венгерское Минобороны сотрудничает с Россией в военно-технической сфере, примером чему являются контракты на ремонт и приобретение военных вертолетов", - написал Боднар.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что руководство страны будет продолжать блокировать европейские и евроатлантические устремления Украины, если не будут получены гарантии того, что в украинский закон об образовании будут внесены изменения, а вступление реформы в силу отложено до 2023 года.

Вместе с тем, министр образования Украины Лилия Гриневич неоднократно заявляла, что в Верховную Раду уже внесен законопроект, которым вносятся изменения в переходные положения закона в части сроков имплементации, предполагая их увеличение до 2023 года.

Сиярто также выразил недовольство намерениями Министерства обороны Украины возобновить винскую часть в Берегово. Он добавил, что разъяснения Минобороны Украины о том, что этот шаг необходим из-за угрозы территориальной целостности страны, его еще больше беспокоит.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове