Киев отреагировал на передвижение бронетехники у границы с Украиной в Зоне безопасности Приднестровья

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на перемещение военной бронетехники у украинской границы в Зоне безопасности Приднестровья.
Украинское внешнеполитическое ведомство возложило ответственность за инцидент на Российскую Федерацию.
"Министерство иностранных дел Украины выражает обеспокоенность действиями Российской Федерации относительно нарушении режима зоны безопасности приднестровского конфликта, в частности несанкционированным перемещением военной техники и вооружения оперативной группы российских войск", - отметили в украинском МИД.
Там добавили, что невыполнение российской стороной взятых на себя обязательств "подрывает доверие между участниками переговорного процесса и создает атмосферу напряженности в региональном измерении".
Напомним, 14 июня в Зоне безопасности оккупированного РФ Приднестровского региона Молдовы на трассе Тирасполь-Рыбница, в нескольких километрах от границы с Украиной была замечена колонна военной техники, принадлежность которой не была установлена.
Власти Молдовы, которые требуют от России, чтобы та убрала свои войска из оккупированного ею Приднестровского региона, решили договориться с Украиной об использовании для этого ее территории.
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В свою очередь спецпредставитель Украины по приднестровскому урегулированию Виктор Крыжановский заявил о готовности Киева предоставить коридор для вывода российских войск из Приднестровья.
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