Киев отреагировал на заявление Волкера о возможности присутствия наблюдателей из РФ на выборах в Украине
Отсутствие граждан конфликтующих стран на территории ОБСЕ никогда не мешало Бюро по демократическим институтам и правам человека организации осуществлять процесс наблюдения за выборами, сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
Так она прокомментировала заявление спецпредставителя Госдепа США по Донбассу Курта Волкера о возможности присутствия наблюдателей из России на выборах в Украине, пишет Укринформ.
"Украина обеспечит демократичность и соблюдение всех избирательных стандартов в процессе осуществления волеизъявления граждан. Взаимное отсутствие граждан конфликтующих стран на пространстве ОБСЕ никогда не мешало БДИПЧ успешно осуществлять процесс наблюдения за выборами", - пояснила он.
Зеленко напомнила, что официальные наблюдатели от Украины не ездили на выборы президента РФ в 2018 году.
"Уверены, что отсутствие российских наблюдателей в этот раз не помешает БДИПЧ провести качественное наблюдение за выборами", - резюмировала представитель МИД.
Ранее Волкер заявил, что Госдеп США не против допуска российских граждан в качестве наблюдателей ОБСЕ на президентских выборах в Украине.
Напомним, что Центральная избирательная комиссия Украины закрыла избирательные участки в России. Все пять избирательных участков в России перенесены в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.
Глава МИД Украины объяснил, что проводить выборы на территории России достаточно проблематично и рискованно.
Позже Украина обратилась к ОБСЕ с просьбой направить наблюдательную миссию на президентские выборы, предупредив, что заявки от российских наблюдателей не будут рассматривать.
Россия заявила, что намерена добиваться присутствия своих наблюдателей на выборах президента Украины.
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Очередные выборы президента Украины состоятся 31 декабря 2019 года.