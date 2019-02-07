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Киев отреагировал на заявление Волкера о возможности присутствия наблюдателей из РФ на выборах в Украине

Сегодня, 12:47
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Timon91/Flickr

В МИД Украины заявили, что отсутствие россиян не помешает провести наблюдение за выборами

Отсутствие граждан конфликтующих стран на территории ОБСЕ никогда не мешало Бюро по демократическим институтам и правам человека организации осуществлять процесс наблюдения за выборами, сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко. 

Так она прокомментировала заявление спецпредставителя Госдепа США по Донбассу Курта Волкера о возможности присутствия наблюдателей из России на выборах в Украине, пишет Укринформ.

"Украина обеспечит демократичность и соблюдение всех избирательных стандартов в процессе осуществления волеизъявления граждан. Взаимное отсутствие граждан конфликтующих стран на пространстве ОБСЕ никогда не мешало БДИПЧ успешно осуществлять процесс наблюдения за выборами", - пояснила он.

Зеленко напомнила, что официальные наблюдатели от Украины не ездили на выборы президента РФ в 2018 году.

"Уверены, что отсутствие российских наблюдателей в этот раз не помешает БДИПЧ провести качественное наблюдение за выборами", - резюмировала представитель МИД.

Ранее Волкер заявил, что Госдеп США не против допуска российских граждан в качестве наблюдателей ОБСЕ на президентских выборах в Украине.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия Украины закрыла избирательные участки в России. Все пять избирательных участков в России перенесены в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Глава МИД Украины объяснил, что проводить выборы на территории России достаточно проблематично и рискованно.

Позже Украина обратилась к ОБСЕ с просьбой направить наблюдательную миссию на президентские выборы, предупредив, что заявки от российских наблюдателей не будут рассматривать.

Россия заявила, что намерена добиваться присутствия своих наблюдателей на выборах президента Украины.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 декабря 2019 года.

Теги:   ОБСЕ МИД Украины Россияне Выборы президента

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