Киев отреагировал на решение российского суда о продлении ареста 24 украинским морякам Сегодня, 17:04 205 Цей матеріал також доступний українською МИД Украины Киев выразил протест МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за решения Лефортовского районного суда Москвы о продлении ареста 24 украинским морякам до июля.

Как сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства, РФ "вновь прибегла к закрытому режима судебного заседания, чем подтвердила предыдущие оценки о своем полном осознании незаконности судебного процесса и о попытке скрыть вопиющие факты нарушения норм международного права".

Украина потребовала от российской стороны предоставить медицинские документы о состоянии здоровья и ходе лечения раненых во время вооруженного захвата в Керченском проливе.

Украина также обратилась в Международный трибунал по морскому праву по применению временных мер против Российской Федерации для немедленного освобождения украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.

17 апреля Лефортовский райсуд Москвы продлил до конца июля срок содержания под стражей для 24 украинских моряков.

Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины. Все они признали себя военнопленными.

Три украинских моряка получили ранения, когда российские военные открыли огонь по катеру Бердянск.



Их несколько недель продержали в больнице СИЗО Матросская тишина, а в январе перевели в СИЗО Лефортово в якобы "удовлетворительном состоянии".