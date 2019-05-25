Киев отреагировал на посещение аннексированного Крыма спикером Госдумы РФ Сегодня, 16:45 505 Цей матеріал також доступний українською ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/Flickr Володин посетил оккупированный Крым 24 мая ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/Flickr

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным визитом в аннексированный Крым спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Как сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства, визит был совершен 24 мая.

«Никакие вояжи российских чиновников в Крым не изменят закрепленный в Конституции Украины и международно-признанный статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как части территории Украины», — заявили там.

В МИД Украины добавили, что отправили ноту протеста МИД России.

Напомним, несколько месяцев назад Володин предложил взыскать с Украины компенсацию за «25-летнюю аннексию» Крыма. С таким заявлением он выступил в оккупированном Симферополе.

В МИД Украины назвали его заявления «циничными и откровенно провокационными».