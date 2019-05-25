Дмитрий Бондар
Sweet home. Каково это — жить в частном доме в США
Андрей Смирнов
Зеленский медленно покидает Банковую, а Порошенко исчез из БПП
Наталия Микольская
Встретится ли Зеленский с Маском?
Борис Херсонский
«Армія, Мова, Віра». Что с ними будет?
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Киев отреагировал на посещение аннексированного Крыма спикером Госдумы РФ

Сегодня, 16:45
505
Цей матеріал також доступний українською
Киев отреагировал на посещение аннексированного Крыма спикером Госдумы РФ - фото

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/Flickr

Володин посетил оккупированный Крым 24 мая

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным визитом в аннексированный Крым спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Как сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства, визит был совершен 24 мая.

«Никакие вояжи российских чиновников в Крым не изменят закрепленный в Конституции Украины и международно-признанный статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как части территории Украины», — заявили там.

В МИД Украины добавили, что отправили ноту протеста МИД России.

Напомним, несколько месяцев назад Володин предложил взыскать с Украины компенсацию за «25-летнюю аннексию» Крыма. С таким заявлением он выступил в оккупированном Симферополе.

В МИД Украины назвали его заявления «циничными и откровенно провокационными».

Теги:   Аннексия Крыма МИД Украины Госдума РФ Вячеслав Володин

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Сегодня, 10:42

img
Выборы в Раду. Виталий Кличко рассказал о планах УДАРа и не стал отрицать, что партию может возглавить его брат
Политика

Сегодня, 09:41

img
Луценко назвал количество приговоров коррупционерам за последние три года — видео
Политика

Сегодня, 18:15

img
Вакарчук назвал причину отказа баллотироваться в президенты Украины

ТОП 3

Геополитика

Сегодня, 20:01

img
Захват в Керченском проливе: суд разрешил задержать 15 военных РФ
7133
Геополитика

Сегодня, 15:19

img
В РФ прокомментировали решение Международного трибунала по украинским морякам
3819
Геополитика

Вчера, 09:46

img
Совет Европы. Как Украина представляет себя на международной арене при Зеленском — в двух абзацах
3626