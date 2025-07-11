Ряд партнеров Украины, в частности Германия и Норвегия, выразили готовность закупить системы противовоздушной обороны Patriot для Украины.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга в пятницу, 11 июля, передает корреспондентка NV.

«Я могу подтвердить, что ряд стран, в частности Германия и Норвегия, готовы купить систему Patriot для Украины. Переговоры продолжаются. Мы и наши немецкие и норвежские партнеры находимся в тесном контакте с американской стороной, чтобы оценить наличие и доступность таких систем», — заявил он.

Реклама

По словам Тихого, Patriot — это самая дорогая, но и самая эффективная система ПВО в мире, способная перехватывать баллистические ракеты.

«Мы работаем над тем, чтобы увеличить количество систем Patriot в Украине», — отметил спикер МИД.

В то же время Украина ведет переговоры и о поставках других систем ПВО. В частности, речь идет об итальянско-французских системах SAMP/T, которые также способны сбивать баллистику. Хотя таких систем в мире меньше, чем Patriot, Киев активно сотрудничает с Италией и Францией для возможных поставок.

Кроме этого, продолжается работа над привлечением других систем ПВО, которые эффективны против других воздушных целей. В частности, это системы NASAMS и IRIS-T, которые Украина уже получает от международных партнеров.

В фокусе также новые технологии: Тихий сообщил о развитии украинских дронов-перехватчиков, способных уничтожать воздушные цели. Для масштабирования их производства Украина рассчитывает на поддержку международных доноров.

«Масштабирование украинской силы благодаря ресурсам партнеров и создание собственной стратегической системы ПВО — это ключевые задачи. Президент Зеленский и министр Сибига работают над привлечением ресурсов для этих целей», — подчеркнул Тихий.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Германия готова оплатить для Украины две системы Patriot. Также есть договоренности с Норвегией о финансировании одной системы.

4 июля немецкий канцлер Фридрих Мерц имел телефонный разговор с Трампом, во время которого попросил американского президента продолжить поставки Украине ракет-перехватчиков Patriot. Кроме этого, Мерц отметил, что Германия готова купить батареи для Patriot в США и отправить в Украину.

Инфографика: NV

Также, как сообщало Axios, ссылаясь на три источника, знакомые с переговорами, Дональд Трамп предложил Германии продать Украине один из своих комплексов Patriot.

8 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников сообщила, что Трамп рассматривает возможность отправки в Украину еще одной системы противовоздушной обороны Patriot.