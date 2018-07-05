05 июля 2018, четверг

Киев готов расширить списки россиян для обмена на украинских политзаключенных на 14 человек - Геращенко

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Киев готов увеличить списки россиян на обмен
Фото: Ирина Геращенко via Facebook

Киев готов увеличить списки россиян на обмен

Украина готова передать Росси еще 14 человек в обмен на украинских политзаключенных, сообщила первый вице-спикер Рады и представитель Украины в Минске Ирина Геращенко.

"Украинская сторона готова рассмотреть то, чтобы мы могли передать 14 человек Российской Федерации для освобождения политузников Кремля", - сказала она журналистам, пишет Интерфакс-Украина.

Геращенко добавила, что Киев готов включить в списки журналиста Кирилла Вышинского.

Она также рассказала, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова перед посещением Украины предоставила список из 50 человек, с которыми она хотела встретиться. Геращенко добавила, что это лица, которые осуждены за преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины или подозреваются в этом.

Ранее Геращенко заявила о готовности выдать России 23 человек. Она также озвучила имена россиян.

В России и на территории оккупированного Крыма незаконно удерживают около 70 украинцев.

Представители международного сообщества, официальные учреждения западных стран, известные политики, культурные и общественные деятели неоднократно обращались к России с требованием освободить Олега Сенцова, Владимира Балуха и остальных украинских политзаключенных. Россия до сих пор отвергает все эти призывы.

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