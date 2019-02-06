Киев хочет добиться у Британии смягчения визового режима для украинцев после Brexit – Климкин Сегодня, 15:56 7 Цей матеріал також доступний українською EPA Климкин выразил надежду на пересмотр визовых отношений с Британией EPA

Украина не планирует вводить визы для граждан Великобритании после выхода страны из Евросоюза, однако Киев хочет добиться смягчения визового режима для украинцев.

Об этом сказал министр иностранных дел Павел Климкин в интервью Голосу Америки.

По его словам, представители Киева и Лондона уже активно работают над проектом соглашения о торговых отношениях, а визовые требования к украинцам до сих пор не стали предметом пересмотра.

“Мы понимаем определенную чувствительность наших друзей, но тем не менее этого достигнем. Может не завтра, но в ближайшей перспективе серьезные разговоры начнутся”, - добавил министр.

Ранее посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко сообщила об отказе Лондона упростить процедуру выдачи виз украинцам, однако британцы готовы улучшить сервис.

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.