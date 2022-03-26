Говорить об отказе россиян от штурма Киева еще рано — МВД Украины 26 марта, 19:27 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты не имеют сил для штурма Киева (Фото:REUTERS / Gleb Garanich)

Судить об отказе россиян от штурма Киева еще рано, считает советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.



Отвечая в эфире телемарафона на вопрос о том, что отказались ли оккупанты от штурма Киева и уже больше сосредоточены на востоке и юге Украины, Денисенко подчеркнул: «Если мы говорим непосредственно о Приирпенье, действительно идут бои. Идут бои в Ирпене, россияне действительно окапываются. Но говорить о том, что они отказались от штурма Киева, честно говоря, с моей точки зрения, еще рановато. В самом деле, у них сейчас нет сил. Но в то же время мы понимаем, что они стягивают… к белорусско-украинской границе свои части».

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В то же время он заметил, что оккупанты сейчас «бросают все, что у них есть, на Мариуполь и на Изюм как две ключевые точки для… получения контроля над Донбассом».

«На самом деле от штурма Киева пока никто еще не отказывался. Судя по всему, это пока у них, скажем так, немного отложено в плане. Сейчас самое важное для них — Мариуполь, Изюм и этот треугольник — Северодонецк-Лисичанск-Рубежное», — сказал Денисенко.