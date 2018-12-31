Киев должен проявить интерес для прекращения огня на Донбассе - канцлер Австрии Сегодня, 11:53 81 Цей матеріал також доступний українською Курц дотримується думки про зняття санкцій з РФ

Канцлер Австрии Себастьян Курц, который выступает за поэтапное снятие антироссийских санкций, высказал мнение, что интерес к прогрессу на Донбассе должен проявлять и Киев.

Об этом сообщает Rheinische Post.

"Киев тоже должен иметь настоящий интерес в прогрессе", - заявил Курц в интервью немецкому изданию.

По его мнению, первым шагом к решению конфликта должно быть реальное прекращение огня на Востоке Украины. Сейчас, завил канцлер, было совершено мало мероприятий для этого.

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