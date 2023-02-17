Украину больше никто не подталкивает к переговорам с Путиным — Кулеба 17 февраля, 22:59 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украину больше никто не подталкивает к переговорам с Россией, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в пятницу, 17 февраля.

Об этом сообщает ЕП.

«Никто из серьезных стран не говорит нам, что надо разговаривать с Путиным, потому что они видят, что Путин делает, и соответственно понимают, что все это не имеет смысла», — сказал Кулеба.

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Министр добавил, что в начале войны даже друзья Украины говорили, что Россия не должна победить в этой войне. Он отметил, что украинские дипломаты очень много работали, чтобы изменить эту риторику и чтобы западные страны начали говорить: «Украина должна победить в этой войне».

Кремлевский режим неоднократно заявлял о якобы готовности к переговорам с Украиной, однако лишь на своих условиях, имея в виду признание аннексии временно оккупированных территорий.

В начале октября президент Владимир Зеленский ввел в действие запрет СНБО на переговоры с российским диктатором Владимиром Путины. Такое решение последовало после проведения российскими оккупантами псевдореферендумов на временно оккупированных территориях о «присоединении» к РФ.