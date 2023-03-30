Утечка секретных документов российской IT-компании показала тактику кибервойны Путина — Guardian 30 марта, 19:39 Утечка содержит электронные письма, внутренние документы, планы проектов, бюджеты и контракты (Фото:BeeBright / depositphotos)

Утечка тысячи страниц секретных документов российской компании Вулкан показала, как программисты помогают российским спецслужбам, поддерживая хакерские операции, собирая данные об оппозиции и распространяя пропаганду.

Об этом говорится в материале Guardian.

По данным журналистов, работа российской НТЦ Вулкан связана с ФСБ, ГРУ и СВР. Их также связывают с группой Sandworm, которая, по утверждению правительства США, создавала перебои в работе энергосистемы в Украине, сорвала Олимпийские игры в Южной Корее и прославились атакой вируса NotPetya.

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Файлы Vulkan, датированные 2016−2021 годами, были опубликованы анонимным осведомителем, возмущенным войной России против Украины. Такие утечки из Москвы крайне редки. Через несколько дней после вторжения в феврале прошлого года источник обратился к немецкой газете Süddeutsche Zeitung и сказал, что ГРУ и ФСБ «прикрываются» Вулканом.

«Люди должны знать об опасностях. В связи с событиями в Украине я решил обнародовать эту информацию. Компания занимается плохими делами, а российское правительство трусливое и неправильное. Я возмущен вторжением в Украину и ужасными вещами, которые там происходят. Надеюсь, вы сможете использовать эту информацию, чтобы показать, что происходит за закрытыми дверями», — сказал осведомитель.

Утечка содержит электронные письма, внутренние документы, планы проектов, бюджеты и контракты. Они дают представление о масштабных усилиях Кремля в киберсфере в то время, когда он ведет жестокую войну против Украины. Неизвестно, использовались ли инструменты, созданные Вулкан, для атак в реальном мире, в Украине или где-либо еще.

Некоторые документы из утечки содержат то, что кажется иллюстративным примером потенциальных целей, например, карта США с точками на карте или документ с деталями атомной электростанции в Швейцарии.

Один из документов показывает, что инженеры рекомендуют России расширить свои возможности, используя хакерские инструменты, украденные в 2016 году из Агентства национальной безопасности США и размещенные в Интернете.

Файлы, которые получили журналисты, не содержат информации о российском вредоносном коде или вредоносных программах, используемых для хакерских операций. Но аналитик Google сказал, что в 2012 году технологическая фирма связала Вулкан с операцией, связанной с вредоносным ПО, известным как MiniDuke. Российская служба внешней разведки использовала MiniDuke в фишинговых кампаниях.

Утечка показывает, что российские спецслужбы нанимали Вулкан для работы над несколькими проектами, которые назывались «санаторий» и «профилакторий».

После прошлогоднего вторжения Россия арестовала антивоенных демонстрантов и приняла карательные законы, чтобы предотвратить публичную критику того, что Путин называет «специальной военной операцией».

Файлы Вулкан содержат документы, связанные с операцией ФСБ по отслеживанию использования социальных сетей в России в гигантских масштабах с использованием семантического анализа для выявления «враждебного» контента.

По словам источника, знакомого с работой Вулкан, фирма разработала для ФСБ программу массового сбора под названием Фракция. Он прочесывает соцсети такие, как Facebook или «Одноклассники» в поисках ключевых слов. Цель состоит в том, чтобы выявить потенциальных деятелей оппозиции из открытых источников.

Также компания помогала российским военным проводить крупномасштабные скрытые операции по дезинформации в социальных сетях путем создания учетных записей, которые напоминают реальных людей в Интернете или аватары.

У аватаров есть имена и украденные личные фотографии, которые затем обрабатываются в течение нескольких месяцев, чтобы создать реалистичный цифровой след.

До вторжения России в Украину в 2022 году сотрудники Вулкан открыто ездили в Западную Европу, посещая конференции по информационным технологиям и кибербезопасности. Бывшие сотрудники этой компании теперь живут в Германии, Ирландии и других странах ЕС. Некоторые работают на глобальные технологические корпорации.

Два из них работают в Amazon Web Services и Siemens. В Siemens отказались комментировать отдельных сотрудников, но заявили, что относятся к таким вопросам «очень серьезно». Amazon заявила, что внедрила «строгий контроль» и что защита данных клиентов является ее «высшим приоритетом».