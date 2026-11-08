Сибига предложил главе МИД Италии помощь Украины в противодействии кибератакам

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил солидарность с итальянским коллегой Антонио Таяни, который стал жертвой пророссийских хакеров , и предложил ему помощь.

На своей странице в X Сибига подчеркнул, что Украина имеет большой собственный опыт противодействия подобным кибератакам и готова поделиться им с партнерами.

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Сибига поддержал предложение Таяни обсудить киберугрозы на встрече глав МИД стран G7 в Париже, к которой присоединится украинский министр.

«Киберугрозы и злонамеренные атаки не знают границ и требуют решительной, скоординированной реакции… Вместе мы сильнее в защите Европы, укреплении устойчивости наших обществ и обеспечении безопасности критической инфраструктуры и конфиденциальных данных», — написал Сибига.

7 ноября министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что киберпреступники уже несколько дней распространяют в даркнете его персональные данные и ищут дополнительную информацию о нем и его семье.

Одной из причин атаки глава МИД считает позицию Италии в отношении Украины.

«Защищать свободу суверенного государства, твердо встать на сторону демократии и независимости нации — для этих преступных структур это опасно», — написал он.

Министр подчеркнул, что не позволит себя запугать и продолжит укреплять сотрудничество с союзниками.