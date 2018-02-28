Киберкомандование США: Трамп не приказывал противодействовать кибератакам Кремля

Президент США Дональд Трамп не приказывал противодействовать киберугрозам со стороны России, заявил во вторник, 27 февраля, глава Киберкомандования ВС США адмирал Майкл Роджерс на заседании Комитета по вопросам Вооруженных Сил Сената, сообщает CNN.

Как отмечается в сообщении, в ответ на вопрос сенатора Джека Рида о том, получал ли он распоряжение от президента через Министерство обороны противостоять кибероперациям россиян, Роджерс ответил: "Нет, я не получал", но отметил, что все равно пытался оказать защиту от кибератак в рамках своих полномочий.

Как передает АР, по словам Роджерса, реакция США на российские кампании вмешательства и дезинформации не была достаточно сильной, чтобы удерживать деятельность Москвы.

"Я считаю, что президент Путин явно пришел к выводу, что заплатит незначительную цену, и поэтому подумал, что "Я могу продолжить эту деятельность"... Очевидно, что мы сделали недостаточно", - сказал он.

Адмирал добавил, что предпринял меры для реагирования на угрозу. Однако ни президент Дональд Трамп, ни министр обороны Джеймс Мэттис не предоставили ему никаких дополнительных полномочий для борьбы с российскими киберугрозами.

"Мне никогда не давали ни одного конкретного направления, чтобы сделать дополнительные шаги вне моей власти. Я предпринял шаги в пределах своих возможностей, пытаясь быть хорошим, активным командующим ... Я не получил никаких дополнительных полномочий", - подчеркнул Роджерс.

Он согласился, что американские санкции и недавние обвинения россиян имели определенное влияние. Однако, по его мнению, это не привело к изменениям в поведении России.

Ранее сообщалось, что администрация США продолжит предпринимать шаги в ответ на возможные кибератаки со стороны РФ.