Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации в четверг, 3 июля.

Глава Минцифры Михаил Федоров подписал изменения в Соглашение об участии Украины в программе ЕС Цифровая Европа (2021−2027). Со стороны ЕС документ подписал Роберто Виола, руководитель генерального директората Европейской комиссии Коннект.

Эти изменения позволят Украине получить доступ к Резерву кибербезопасности ЕС — одной из основных инициатив в рамках Акта о киберсолидарности ЕС, направленной на укрепление цифровой безопасности.

Федоров отметил, что страна-агрессор Россия ежедневно пытается атаковать государственные системы и критическую инфраструктуру Украины.

«Усиление сотрудничества с ЕС в рамках Резерва кибербезопасности позволит Украине получить оперативную поддержку от сертифицированных европейских экспертов для защиты, сдерживания атак и быстрого восстановления», — подчеркнул он.

В случае серьезных кибератак на важную инфраструктуру Украина сможет воспользоваться поддержкой от сети сертифицированных экспертов ЕС в сфере киберзащиты. Они смогут оперативно вмешаться, помочь остановить атаку, защитить информацию, а также восстановить работу систем.

В Минцифры добавили, что такое сотрудничество с ЕС не только усилит украинскую национальную безопасность, но и поможет защитить сервисы, которыми ежедневно пользуются миллионы украинцев.

12 июня Судебно-юридическая газета написала, что почти все электронные сервисы Верховного Суда Украины вышли из строя из-за масштабной кибератаки. По предварительной версии, исполнители кибератаки связаны с РФ.

В марте масштабной кибератаке подверглись сервисы Укрзализныци. Продажа билетов через приложение и сайт, а также заказ онлайн-услуг временно приостановили. Кроме того, железнодорожные кассы на вокзалах перевели на усиленный режим работы, в частности в Киеве открывали 18 касс вместо привычных восьми.

В декабре 2024 года вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила о самой масштабной кибератаке со стороны РФ на украинские государственные реестры, в частности на реестр актов гражданского состояния граждан, госреестр юридических лиц и ФЛП, реестр вещных прав на недвижимое имущество.