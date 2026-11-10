Иран отверг причастность к кибератакам на холодильники во французских супермаркетах

Иран отрицает причастность к атакам, выведшим из строя холодильное оборудование супермаркетов во Франции (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Иран отверг обвинения Франции в причастности к масштабным кибератакам на холодильное оборудование супермаркетов, назвав их «безосновательными и предвзятыми».

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Ирана, обнародованном во вторник, 10 ноября, сообщает Politico.

Накануне министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что за беспрецедентными кибератаками на несколько французских сетей супермаркетов, произошедшими в прошлом месяце, стоит Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

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Барро подчеркнул, что Париж не исключает никаких вариантов реагирования на эти атаки, затронувшие около 700 объектов продовольственной торговли.

По его словам, Франция готова принять все необходимые и соразмерные меры, в том числе те, о которых не будет объявлено публично, чтобы предотвратить новые атаки и привлечь виновных к ответственности.

После заявлений французской стороны в Министерство иностранных дел Франции вызвали посла Ирана. Тем временем французская прокуратура начала расследование кибератак.

По данным следствия, к ним может быть причастно иранское киберподразделение Shahid Kaveh, связанное с КСИР. Расследование, в частности, будет сосредоточено на руководителе этого подразделения.

В прокуратуре Парижа сообщили, что в результате атак произошло около 20 пожаров.

Хакеры получили удаленный доступ к холодильному оборудованию через веб-интерфейсы. Они запускали аномально длительные циклы размораживания и одновременно отключали предупреждения систем безопасности, которые должны были реагировать на превышение допустимой температуры.

2 ноября хакеры атаковали системы охлаждения холодильников и морозильных камер в супермаркетах нескольких европейских стран. В результате кибератаки температура в холодильниках поднялась до 50 °C, а продукты пришлось выбросить.