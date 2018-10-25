Хуг о вмешательстве России в конфликт на Донбассе: Мы не увидели прямых доказательств

Первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что миссия не увидела прямых доказательств вмешательства России в конфликт на Донбассе.
Об этом Хуг рассказал в интервью Foreign Policy.
Отвечая на вопрос, какова позиция ОБСЕ по поводу вмешательства РФ в события на востоке Украины, Александр Хуг заявил, что мониторинговая миссия ОБСЕ не увидела прямых доказательств.
"Что касается того, что мы увидели на месте, мы не увидели прямых доказательств (российского вмешательства, - ред. ). Впрочем, мы видели конвои выезжающих и въезжающих в Украину по грунтовым дорогам посреди ночи в местах, где нет официального пересечения границы", - заявил он.
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Хуг добавил, что на одном из участков приграничной территории, ОБСЕ смогла зафиксировать незаконное пересечение границы и опубликовать соответствующее видео.
"Мы видели особые виды оружия, которые мы в деталях описали, включая военное электронное вооружение. Мы также говорили с взятыми в плен украинской армией пленниками, которые заявляют, что они служат российской армии и при ротации участвуют в военных действиях в Украине" , - сказал он.
По словам заместителя председателя СММ ОБСЕ в Украине, в организации видели людей с опознавательными знаками РФ, однако, по его словам, такую форму можно купить в любом месте.
"Мы видели также опознавательные знаки Германии, Испании и других - но также России", - подчеркнул Хуг.
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