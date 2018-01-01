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Хорватский телеканал показал карту Украины без Крыма: посольство отреагировало на инцидент

Сегодня, 20:26
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Хорватский телеканал показал Украину без Крыма

Фото: pixabay.com

Посольство Украины в Хорватии потребовало от хорватского канала HRT привести показанную карту мира, на которой Крым был изображен отдельно от Украины, в соответствие межгосударственным границам.

Об этом сказано в сообщении ведомства.

В посольстве Украины требуют от телеканала принять меры по недопущению таких случаев в дальнейшем.

"Мы убеждены, что ведущий хорватский телеканал не может действовать вопреки официальной позиции хорватского правительства, которое безусловно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, и консолидированной позиции ЕС, ООН и других международных организаций о непризнании насильственного присоединения Крыма к Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Напомним, что инцидент произошел во время трансляции передачи Dnevnik в воскресенье вечером, участие в которой принимала министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

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