25 ноября 2018, воскресенье

Химатака в Алеппо: МИД Сирии призвал ООН к решительным действиям

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Сирийское правительство призывает ООН осудить это преступление

Сирийское правительство призывает ООН осудить это преступление

Министерство иностранных дел Сирии призвало Организацию Объединенных Наций принять меры после атаки со стороны боевиков в городе Алеппо с использованием реактивных снарядов, содержащих ядовитые газы, в результате которой пострадало более 107 человек. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что правительство "призывает Совет Безопасности немедленно и решительно осудить эти террористические преступления и принять сдерживающие и карательные меры против наций и режимов, которые поддерживают и финансируют терроризм", – говорится в заявлении.

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Напомним, 24 ноября боевики обстреляли реактивными снарядами, содержащими ядовитые газы, находящийся под контролем правительства сирийский город Алеппо. Судя по симптомам пострадавших, "газ, используемый террористическими группами, представляет собой хлорный газ".

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