Спикер Палаты представителей США осадил российского пропагандиста — видео 2 мая, 00:54 Кевин Маккарти (Фото:REUTERS/Amir Cohen/Pool)

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти в понедельник, 1 апреля, резко ответил российскому пропагандисту, который пытался манипулировать на теме поддержки Украины. Об этом сообщает AP.

Пропагандист кремлевского агентства РИА Новости во время пресс-конференции Маккарти в Израиле сказал, что тот якобы не поддерживает «бесконтрольную» помощь США Украине.



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«Я поддерживаю помощь Украине. Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной, я также не поддерживаю убийство вами детей. Вы должны уйти [из Украины]… И мы продолжим поддержку, потому что остальной мир видит, что происходит на самом деле», — ответил конгрессмен.



Президент Владимир Зеленский 18 апреля провел телефонные переговоры с Кевином Маккарти и поблагодарил его за неизменную двухпартийную поддержку Украины. Они обсудили ситуацию на фронте, оборонные нужды Украины и санкционное давление на страну-агрессора. Зеленский также подчеркнул, что Украина готова отчитаться «о каждом долларе» американской помощи.