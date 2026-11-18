Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина должна защищать себя, в частности нанося удары по логистическим узлам. Так он прокомментировал атаку на Керченский мост , в результате которой обрушилось более 270 метров автомобильного полотна.

Об этом Рютте сказал, отвечая на вопрос журналиста перед заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины.

По словам генерального секретаря НАТО, он видел кадры удара в СМИ и считает, что Украина имеет право наносить удары по логистическим объектам.

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«Я считаю, что важно, чтобы Украина защищала себя. А это также означает нанесение ударов по логистическим узлам. Это неизбежно», — сказал Рютте.

В то же время он отметил, что для окончательных выводов необходимо выяснить, что именно произошло. Однако, судя по кадрам в СМИ, Украина добилась успеха.

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Первая атака на Крымский мост произошла утром 16 ноября, когда украинские дроны поразили его как минимум три раза. А в ночь на 17 ноября Украина нанесла по переправе не менее 15 ударов.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на переправе обрушился пролет, а движение по автодороге в оккупированный Крым приостановлено.

В СБУ отмечали, что готовили операцию в течение месяца: совместно с Силами обороны они систематически выводили из строя вражескую ПВО. Впоследствии начались непосредственные удары по мосту. Часть из них СБУ нанесла самостоятельно. На завершающем этапе к Службе безопасности присоединились другие подразделения Сил обороны Украины.

По словам президента Владимира Зеленского, для первых этапов ударов по Крымскому мосту использовались украинские дроны и ракеты «Довбуш», «Вендета», Да Винчи, Сичень, MICH 2000, Рута, Паляница, Ан-197, FP-1, FP-5 Фламинго и Р-360 Нептун.

В свою очередь, непосредственно конструкции моста были поражены дронами FP-1 и крылатыми ракетами FP-5 Фламинго.

«Результат — разрушено более 270 метров автомобильного полотна. Арка моста обрушилась в результате многочисленных попаданий. Крылатая ракета FP-5 „Фламинго“ поразила железнодорожную часть моста, в результате чего она получила повреждения», — сообщила компания Fire Point.