Керченский кризис: Волкер прогнозирует новые санкции против России Сегодня, 17:31 45 Цей матеріал також доступний українською Верховна Рада України Решение о санкциях еще не принято Верховна Рада України

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер допустил введение санкций против России из-за захвата украинских военных моряков и кораблей в Керченском проливе.

Об этом он заявил в четверг, 31 января, во время телефонного брифинга, передает Интерфакс-Украина.

"И США, и Европа рассматривают, какие дополнительные меры им следует принять, если Россия не вернет моряков и будет и дальше притязать на контроль над Керченским проливом", - сказал Волкер в Брюсселе в четверг.

По его словам, Вашингтон и Брюссель также рассматривают возможность введения санкций как против судов, так и против российских портов в Азовском море.

Американский дипломат поддержал предложение Германии и Франции о направлении наблюдателей для мониторинга ситуации в Керченском проливе.

Напомним, что по данным американской разведки,напряжение в Азовском и Черном морях будет усиливаться, поскольку Украина и Россия будут показывать свои возможности на море и суверенные права.

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Москва инкриминирует украинским морякам "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными и требует немедленного освобождения.

В январе Лефортовский суд Москвы продлил незаконный арест захваченных в плен украинских моряков до 24 и 26 апреля 2019 года. Адвокаты моряков ходатайствовали о передаче дел в военный суд, поскольку все моряки под протокол заявили, что являются военнопленными, и отказались свидетельствовать, ссылаясь на Женевскую конвенцию. Российский суд отклонил это ходатайство.