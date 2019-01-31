Керченский кризис: Волкер прогнозирует новые санкции против России
Спецпредставитель Государственного департамента
США по вопросам Украины Курт Волкер допустил введение санкций против России из-за
захвата украинских военных моряков и кораблей в Керченском проливе.
Об этом он заявил в четверг, 31 января, во время телефонного брифинга, передает Интерфакс-Украина.
"И США, и Европа рассматривают, какие дополнительные меры им следует принять, если Россия не вернет моряков и будет и дальше притязать на контроль над Керченским проливом", - сказал Волкер в Брюсселе в четверг.
По его словам, Вашингтон и Брюссель также рассматривают возможность введения санкций как против судов, так и против российских портов в Азовском море.
Американский дипломат поддержал предложение Германии и Франции о направлении наблюдателей для мониторинга ситуации в Керченском проливе.
Напомним, что по данным американской разведки,напряжение в Азовском и Черном морях будет усиливаться, поскольку Украина и Россия будут показывать свои возможности на море и суверенные права.
Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.
Москва инкриминирует украинским морякам "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными и требует немедленного освобождения.
В январе Лефортовский суд Москвы продлил незаконный арест захваченных в плен украинских моряков до 24 и 26 апреля 2019 года. Адвокаты моряков ходатайствовали о передаче дел в военный суд, поскольку все моряки под протокол заявили, что являются военнопленными, и отказались свидетельствовать, ссылаясь на Женевскую конвенцию. Российский суд отклонил это ходатайство.