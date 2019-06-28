Следователи в РФ объявляют окончательные обвинения украинским пленным морякам — адвокат Вчера, 22:59 1409 Цей матеріал також доступний українською Николай Полозов / Facebook Позиция защиты остается неизменной Николай Полозов / Facebook

Следственное управление ФСБ России осуществляет завершающий этап следственных действий, связанный со сбором и процессуальным оформлением доказательств «вины» украинских моряков в Керченском проливе.

Об этом на своем Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.



Обвинение за «незаконное пересечение государственной границы России, совершенный организованной группой» объявили военнопленным Евгению Семидоцькому, Юрию Будзилу, Богдану Небылице, Владимиру Терещенко, Андрею Опрыску, Андрею Драчу, Андрею Эйдеру и Сергею Попову. В течение следующей недели такие же действия будут совершать и в отношении остальных военнопленных моряков.

После этого, сообщил Полозов, военнопленные и их адвокаты начнут знакомиться с материалами уголовного дела. А еще из-за того, что в конце июля истекает срок содержания под стражей, следствие будет снова просить суд продлить этот срок.

«Позиция защиты остается неизменной. Захваченные военные моряки являются военнопленными и находятся под защитой III Женевской конвенции 1949 года „Об обращении с военнопленными“, что подтверждено, в частности, резолюциями ПАСЕ 2259 от 24.01.2019 г. и 2292 от 26.06.2019 г., а также докладом УВКПЧ ООН. Кроме того, военные моряки иммунитет в соответствии со ст. 95 Конвенции ООН по морскому праву и в соответствии с приказом Международного трибунала ООН по морскому праву от 25.05.2019 г. должны быть немедленно освобождены», — подчеркнул Николай Полозов.

Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины.

ФСБ обвинила украинских моряков в «опасных маневрах» во время захода в «закрытую акваторию территориального моря РФ».

В свою очередь Украина эти обвинения отвергает, заявляя, что они действовали в рамках закона.

Согласно данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

В ООН захваченных Россией украинцев признали военнопленными.

В свою очередь Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украиныпротив РФ относительно моряков и обязал Кремль отпустить их.