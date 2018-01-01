Керченский кризис: Сейм Латвии осудил агрессию России на море Сегодня, 17:15 7 Цей матеріал також доступний українською Европейские страны осудили агрессивные действия России на море

Сейм Латвии принял заявление, в котором осудил агрессивные действия России в районе Керченского пролива.

Об этом сказано в сообщении на сайте Сейма Латвии.

В заявлении указано, что Россия своими действиями нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также основные принципы международного права.

Сейм подтвердил свою постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал РФ “немедленно остановить свои провокационные действия против Украины, освободить захваченные украинские суда, компенсировать вред, причиненный ее действиями, и обеспечить беспрепятственную навигацию в Керченском проливе, как того требует международное право".

Латвийское ведомство призвало ЕС и международные институты оперативно реагировать на инцидент, произошедший 25 ноября в Керченском проливе.

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Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что судна действовали в рамках закона.

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В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. "Суд" Крыма арестовал моряков на два месяца. Их перевезли в Москву. Украина считает захваченных украинских моряков военнопленными.

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