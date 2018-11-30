Керченский кризис: Польша выступила за расширение санкций против России

Польша поддерживает ввод санкций против РФ за агрессию в Керченском проливе, заявил Яцек Чапутович

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что его страна выступает за расширение санкций против России из-за ее агрессивных действий в Керченском проливе.

В то же время в эфире Польского радио он сказал, что в окончательном коммюнике ЕС по поводу инцидента в Керченском проливе упоминаний о санкциях нету.

"Мы считаем, что Украина имеет основания, чтобы требовать решительной позиции ЕС и Запада. В рамках наших дипломатических действий на международных форумах или в ЕС, или НАТО, или в Совете Безопасности ООН мы везде поднимаем проблему решительной реакции на российскую агрессию, то есть разделяем позицию Украины и будем защищать эту позицию на этих форумах", - подчеркнул польский министр.

Он также отметил, что его двухдневный визит в Украину, который начинается в пятницу, приобретает новый характер в контексте российской агрессии. Поэтому этот вопрос будет доминировать в переговорах в Киеве.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что продолжит добиваться соответствующих санкций в отношении Москвы.

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Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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