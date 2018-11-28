Керченский кризис: Эрдоган рассказал Трампу о содержаннии своих переговоров с Порошенко и Путиным

Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает агентство Анадолу.
Стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки дня, а также обсудили напряженность между РФ и Украиной, возникшую на фоне событий в акватории Черного моря.
Эрдоган проинформировал Трампа о содержании состоявшихся 28 ноября телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко. Лидеры условились о двусторонней встрече на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе.
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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.
28 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в Украине.
Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.
Военное положение: текст документа
Военное положение в Украине: все, что нужно знать
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