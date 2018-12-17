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Керченский конфликт: Волкер допустил введение санкций против России "через месяц-два"

Сегодня, 17:12
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Курт Волкер

Вопрос о введении новых санкций против России за захват украинских военных кораблей в Керченском проливе сдвинулся с мертвой точки, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

На брифинге 17 декабря он отметил, что "идея о необходимости реагирования и введения дополнительных санкций... кажется, что получает поддержку [в Европе], и я не удивлюсь, если это произойдет в ближайший месяц или два".

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины, ранения получили три украинских моряка.

Сохранившие верность присяге. Что известно об украинских моряках, захваченных Россией

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

В 10 областях Украины вводят военное положение. Что это означает на практике? 10 карточек

После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Реконструкция событий в Керченском проливе

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Теги:   Санкции Керченский пролив Курт Волкер Санкции против России Евросоюз Россия США

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