Кэллог: Путин в глубине души понимает, что не сможет победить в войне против Украины

Российский диктатор Владимир Путин понимает, что победить в войне против Украины ему не удастся, заявил спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог на Варшавском форуме безопасности, пишет The Guardian .

«Думаю, в глубине души он (Путин — ред.) осознает, что не сможет одержать победу. Для него это безнадежный бой в долгосрочной перспективе. Этого не произойдет», — сказал Келлог.

Кроме этого, он фактически поддержал идею сбивать российские самолеты или дроны в случае нарушения ими воздушного пространства стран НАТО.

«То, как вы реагируете на что-то подобное, с военной точки зрения — я бы сказал, иногда повышаете то, что называют уровнем риска для этого. Приведу хороший пример. … Несколько лет назад, в 2015-м, российский истребитель нарушил воздушное пространство Турции. Что сделали турки? Они его сбили. Вот такое очень быстро привлечет внимание, не так ли? Вот что я имею в виду под повышением уровня риска. Я знаю, это опасно. Я это понимаю. Но иногда вы должны себе задать вопрос: куда вы движетесь?» — заявил Келлог.

В то же время он подчеркнул, что россиян уже предупредили о решительном ответе на нарушение воздушного пространства.

Комментируя перспективу возможной встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа с Путиным, Келлог отметил, что предпосылкой для таких переговоров является повышение стоимости войны для России.

Он отметил, что Украина уже действует в этом направлении, в частности нанося удары по нефтеперерабатывающим заводам и сокращая добычу нефти примерно на 20%. По его словам, продолжается также работа над тем, чтобы в мире отказались от покупки российской нефти благодаря вторичным санкциям, хотя часть европейских стран до сих пор продолжает импорт.

«Сейчас все зависит от Путина и от того уровня боли, который он готов принять», — обратил внимание Келлог, вспомнив, что для войны РФ вынуждена «выводить танки из музеев».

На форуме безопасности Келлог также заявил, что восстановление отношений с Беларусью связаны прежде всего с «обеспечением каналов коммуникации» с российским диктатором Владимиром Путиным. Спецпредставитель пояснил, что США сосредоточились на белорусском диктаторе Александре Лукашенко, потому что тот «много общается с Путиным». 25 сентября Лукашенко анонсировал встречу с Путиным, во время которой планирует обсудить ряд совместных вопросов и «передать информацию от США».