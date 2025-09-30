Келлог заявил, что количество погибших и раненых в войне РФ против Украины превысило миллион и назвал главную задачу США

Американский спецпосланник Кит Келлог 30 сентября заявил, что главной задачей Вашингтона является «остановить крупнейшую сухопутную войну в Европе после Второй мировой». Его слова цитирует The Guardian .

«Это война промышленного масштаба, с более чем сотнями — не одной или двумя тысячами, а сотнями тысяч — погибших в боях», — отметил он.

Для сравнения, Келлог привел потери в других войнах: советские войска покинули Афганистан после 18 тысяч погибших, а США вышли из Вьетнама после потери 65 тысяч военных. Он подчеркнул, что в войне России против Украины речь идет о количестве погибших и раненых с обеих сторон, уже превысившем миллион.



«Это потрясающие цифры, — добавил он, — и поэтому я убежден, что эта война должна быть завершена».

Последние заявления президента США Дональда Трампа по Украине — главное

23 сентября на Генассамблее ООН Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов ввести «мощные пошлины» в отношении России, если та не завершит войну против Украины. Однако для их эффективности аналогичные действия должна предпринять и Европа.

В тот же день американский лидер написал в соцсети Truth Social, что Украина при поддержке Евросоюза может вернуть все свои территории, оккупированные Россией. Он также отметил, что РФ уже три с половиной года бесцельно воюет с Украиной и это не добавляет стране-агрессору престижа, а лишь делает ее похожей на «бумажного тигра».

28 сентября специальный представитель президента США Кит Келлог в эфире Fox News заявил, что Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России.

По данным The Telegraph, президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи на полях Генассамблеи ООН попросил своего американского коллегу предоставить ракеты Tomahawk.